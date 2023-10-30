В Таиланде выявили более 20 новых случаев оспы обезьян, один пациент умер

Более 20 новых случаев заболевания оспой обезьян обнаружены в Таиланде за последние месяцы, один пациент скончался.

Более 20 новых случаев заболевания оспой обезьян обнаружены в Таиланде за последние месяцы, один пациент скончался.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил журналистам в понедельник и.о. гендиректора департамента по контролю заболеваний Минздрава Таиланда доктор Тхонгчай Киратихаттаякон.

Всего обнаружено 24 случая, 9 - в Бангкоке, по 3 в провинциях Нонтхабури (пригород Бангкока) и Чиангмай, два на острове Пхукет, и по одному в провинциях Чонбури, Накхонпатхом, Сарабури и еще четыре в провинциях центральной и северо-восточной части страны.

Один из 24-х пациентов, страдавший также ВИЧ-инфекцией, скончался, говорится в сообщении гендиректора департамента.