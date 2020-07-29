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В Таиланде всем иностранцам придется отбывать карантин

В Таиланде всем иностранцам придется отбывать карантин В Таиланде всем приезжающим иностранцам придется отбывать двухнедельный карантин.
Другие страны
29 июля 2020 г. 06:11
В Таиланде всем иностранцам придется отбывать карантин

В Таиланде всем приезжающим иностранцам придется отбывать двухнедельный карантин.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает The Thaiger.

Министр туризма и спорта Таиланда Пипат Ратчакитпракан сообщил, что все иностранцы, независимо от их статуса и гражданства, должны будут пройти обязательный 14-дневный карантин. Такое правило будет действовать, по его словам, "по крайней мере, в обозримом будущем".

Чиновник сообщил об этом после того, как стало известно, что Вьетнам эвакуирует 80 тыс. туристов из прибрежного города Дананг после новой волны распространения коронавирусной инфекции среди населения.

Отметим, что в Таиланде не было зарегистрировано ни одного случая передачи COVID-19 внутри страны уже более двух месяцев. Но есть случаи заболевших среди репатриантов, которые вернулись из-за рубежа, выявленные в ходе двухнедельного карантина.

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