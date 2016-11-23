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    В Таиланде впервые обнаружены следы деятельности ИГ

    На территории Таиланда ведется сбор средств для финансирования ИГ

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Следы деятельности террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) впервые обнаружены в Таиланде.

    Как передает Report, об этом сообщает газета Bangkok Post.

    Информацию о том, что на территории Таиланда ведется сбор средств для финансирования ИГ, а также о том, что более 100 тысяч интернет-пользователей королевства в течение последнего года регулярно просматривают страницы, связанные с террористической группировкой в социальных сетях, таиландским коллегам предоставили правоохранительные органы Австралии. 

    Заместитель главы национальной полиции Таиланда Сривара Рансибрахманакун подтвердил журналистам достоверность этих данных, сообщив, что речь идет "преимущественно о резидентах некоторых южных провинций".

    Премьер-министр Прают Чан-Оча отметил, что спецслужбы королевства ведут поиски потенциальных сторонников террористов. "Весь мир под угрозой со стороны ИГ. В каждой стране существует данная проблема", - прокомментировал ситуацию глава правительства.

    Заместитель главы национальной полиции Таиланда Сривара Рансибрахманакун подтвердил журналистам достоверность этих данных, сообщив, что речь идет "преимущественно о резидентах некоторых южных провинций".

    Премьер-министр Прают Чан-Оча отметил, что спецслужбы королевства ведут поиски потенциальных сторонников террористов. "Весь мир под угрозой со стороны ИГ. В каждой стране существует данная проблема", - прокомментировал ситуацию глава правительства.

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