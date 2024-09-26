В Таиланде восемь военнослужащих пострадали при взрыве бомбы

Восемь военнослужащих армии Таиланда получили ранения в результате подрыва взрывного устройства, заложенного на обочине дороги в центральной части провинции Наратхиват на юге королевства.

Восемь военнослужащих армии Таиланда получили ранения в результате подрыва взрывного устройства, заложенного на обочине дороги в центральной части провинции Наратхиват на юге королевства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Bangkok Post.

По данным издания, все пострадавшие военнослужащие были госпитализированы в районную больницу.

Сепаратистский конфликт на мусульманском юге Таиланда длится более 70 лет. Особенно активно вооруженные формирования действуют с 2004 года. Они добиваются отделения региона и создания султаната на территории

После обострения конфликта в стране погибли более 7 тыс. человек, пострадали более 13 тыс. Периодически боевики в провинциях Паттани, Яла и Наратхиват совершают вылазки, нападая на сотрудников полиции и сил местной обороны. Эти регионы находятся вдали от популярных туристических маршрутов, поэтому не представляют угрозы для туристов.