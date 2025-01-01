О нас

В Таиланде восемь человек погибли при столкновении автобуса с деревом

В Таиланде восемь человек погибли при столкновении автобуса с деревом По меньшей мере восемь человек погибли в Таиланде в результате столкновения автобуса с деревом.
Другие страны
1 января 2025 г. 20:29
В Таиланде восемь человек погибли при столкновении автобуса с деревом

По меньшей мере восемь человек погибли в Таиланде в результате столкновения автобуса с деревом.

Как передает Report, об этом сообщила газета Khaosod.

По данным издания, ДТП произошло в провинции Сураттхани в 19:30 по местному (16:30 по бакинскому) времени. Автобус ехал в Бангкок из города Бетонг, который находится в провинции Яла на юге королевства. В нем находилось 30 пассажиров.

По данным таиландского Управления по предотвращению дорожно-транспортных происшествий, число жертв на дорогах Таиланда за пять дней новогодних праздников возросло до 215 погибших, травмы получили более 1,3 тыс. человек.

Основными причинами аварий были превышение скорости, вождение в нетрезвом виде и нарушение рядности движения. Большинство инцидентов произошло с участием мотоциклистов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

ФБР квалифицировало инцидент в Новом Орлеане как теракт
ФБР квалифицировало инцидент в Новом Орлеане как теракт
1 января 2025 г. 20:10
На Гавайях два человека стали жертвами инцидента с фейерверками
ВидеоНа Гавайях два человека стали жертвами инцидента с фейерверками
1 января 2025 г. 19:52
Военный трибунал ДР Конго приговорил 13 солдат к смертной казни
Военный трибунал ДР Конго приговорил 13 солдат к смертной казни
1 января 2025 г. 19:04
Лодка с нелегалами затонула у берегов Италии, более 20 человек пропали без вести
Лодка с нелегалами затонула у берегов Италии, более 20 человек пропали без вести
1 января 2025 г. 18:11
Белый дом проинформировали о наезде на людей в Новом Орлеане
Белый дом проинформировали о наезде на людей в Новом Орлеане
1 января 2025 г. 17:44
В результате наезда грузового автомобиля на толпу в Новом Орлеане погибли 12 человек
В результате наезда грузового автомобиля на толпу в Новом Орлеане погибли 12 человек
1 января 2025 г. 17:08
В Турции начался сильный пожар на фабрике по производству игрушек
ВидеоВ Турции начался сильный пожар на фабрике по производству игрушек
1 января 2025 г. 16:42
Число переправившихся в Британию нелегалов в 2024 году выросло до 37 тыс. человек
Число переправившихся в Британию нелегалов в 2024 году выросло до 37 тыс. человек
1 января 2025 г. 15:35
Главы МИД Марокко и Сирии договорились укреплять дипотношения между странами
Главы МИД Марокко и Сирии договорились укреплять дипотношения между странами
1 января 2025 г. 15:23
В Германии на Новый год не менее пяти человек погибли из-за пиротехники
В Германии на Новый год не менее пяти человек погибли из-за пиротехники
1 января 2025 г. 14:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi