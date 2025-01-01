В Таиланде восемь человек погибли при столкновении автобуса с деревом

По меньшей мере восемь человек погибли в Таиланде в результате столкновения автобуса с деревом.

По меньшей мере восемь человек погибли в Таиланде в результате столкновения автобуса с деревом.

Как передает Report , об этом сообщила газета Khaosod.

По данным издания, ДТП произошло в провинции Сураттхани в 19:30 по местному (16:30 по бакинскому) времени. Автобус ехал в Бангкок из города Бетонг, который находится в провинции Яла на юге королевства. В нем находилось 30 пассажиров.

По данным таиландского Управления по предотвращению дорожно-транспортных происшествий, число жертв на дорогах Таиланда за пять дней новогодних праздников возросло до 215 погибших, травмы получили более 1,3 тыс. человек.

Основными причинами аварий были превышение скорости, вождение в нетрезвом виде и нарушение рядности движения. Большинство инцидентов произошло с участием мотоциклистов.