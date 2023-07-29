В Таиланде во время взрыва на складе пиротехники погибли девять человек

В Таиланде во время взрыва на складе пиротехники погибли девять человек

По меньшей мере девять человек погибли и более сотни получили ранения в результате мощного взрыва на складе пиротехники в городе Сунгайколок в южной провинции Наратхиват на границе Таиланда с Малайзией.

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По меньшей мере девять человек погибли и более сотни получили ранения в результате мощного взрыва на складе пиротехники в городе Сунгайколок в южной провинции Наратхиват на границе Таиланда с Малайзией. Как передает Report со ссылкой на телеканал Thai PBS, инцидент произошел в 15:05 по местному времени (11:05 мск). Взрыв нанес значительный ущерб местному торговому центру, рынку и 150 домам в радиусе 500 м. Некоторые жилые строения были полностью разрушены. Прибывшим на место пожарным расчетам удалось справиться огнем, который начал распространяться после взрыва. Экстренные службы продолжают проводить поисково-спасательную операцию, поскольку люди могут находиться под завалами домов, "сложившихся" в результате взрывной волны. "Премьер-министр Прают Чан-Оча очень обеспокоен положением людей в этом районе и внимательно следит за ситуацией, он также подчеркнул, что необходимо обеспечить наилучший уход за ранеными и пострадавшими", - сказала заместитель пресс-секретаря офиса главы правительства Ратчада Тханадирек. Региональные власти развернули пункты оказания медицинской, психологической и гуманитарной помощи. Тяжело пострадавших доставляют в городскую больницу. Подпишитесь на наш Telegram канал