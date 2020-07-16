В Таиланде вице-премьер и три министра подали в отставку

Представители экономического блока правительства считают, что сейчас время для перестановок

Вице-премьер, министры финансов, энергетики, высшего образования, науки, исследований и инноваций, а также заместитель генерального секретаря администрации главы кабинета Таиланда подали прошения об отставке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением они выступили в четверг на пресс-конференции в Доме правительства.

"В связи с тем, что наступило время для перестановок в правительстве, и исходя из желания облегчить премьер-министру связанное с этим бремя, мы объявляем о своей отставке, - сказал министр финансов Уттама Саванаяана. - Соответствующие прошения премьер-министру мы уже подали". "Это было наше собственное решение", - добавил он, дав понять, что состояние здоровья заместителя премьер-министра Сомкита Чатусипитака также сыграло определенную роль в их намерении.

В свою очередь министр энергетики Сонтират Сонтичиравонг заявил, что они не думали о создании новой политической партии. "Мы стремимся помочь таиландскому обществу. Мы бы хотели сделать паузу в любой общественной деятельности", - отметил он.

9 июля министры финансов, энергетики, высшего образования, науки, исследований и инноваций Сувит Мэсинси и заместитель генерального секретаря администрации главы правительства королевства Кобсак Поотракул заявили о своем выходе из рядов правящей партии "Народная государственная сила" ("Пхаланг прачарат"). До этого некоторые из них были исключены из партийного руководства. Чиновники покинули политическое объединение после смены руководства партии в июне, когда вице-премьер Правит Вонгсуван стал ее новым лидером вместо Саванаяана, а Ануча Накасай занял пост генерального секретаря вместо Сонтичиравонга. Все четыре политика, вышедшие из состава "Народной государственной силы", являются частью экономической группы, созданной Чатусипитаком, который в четверг также подал прошение об отставке.

По оценкам обозревателей, решение об отставке экономического блока правительства Таиланда принимается в тот момент, когда наиболее серьезно пострадавшая от пандемии коронавируса экономика Юго-Восточной Азии пытается оправиться от ее последствий, что добавляет неопределенности в процесс выработки политического курса.