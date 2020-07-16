О нас
Report Georgia

В Таиланде вице-премьер и три министра подали в отставку

В Таиланде вице-премьер и три министра подали в отставку Представители экономического блока правительства считают, что сейчас время для перестановок
Другие страны
16 июля 2020 г. 10:06
В Таиланде вице-премьер и три министра подали в отставку

Вице-премьер, министры финансов, энергетики, высшего образования, науки, исследований и инноваций, а также заместитель генерального секретаря администрации главы кабинета Таиланда подали прошения об отставке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением они выступили в четверг на пресс-конференции в Доме правительства.

"В связи с тем, что наступило время для перестановок в правительстве, и исходя из желания облегчить премьер-министру связанное с этим бремя, мы объявляем о своей отставке, - сказал министр финансов Уттама Саванаяана. - Соответствующие прошения премьер-министру мы уже подали". "Это было наше собственное решение", - добавил он, дав понять, что состояние здоровья заместителя премьер-министра Сомкита Чатусипитака также сыграло определенную роль в их намерении.

В свою очередь министр энергетики Сонтират Сонтичиравонг заявил, что они не думали о создании новой политической партии. "Мы стремимся помочь таиландскому обществу. Мы бы хотели сделать паузу в любой общественной деятельности", - отметил он.

9 июля министры финансов, энергетики, высшего образования, науки, исследований и инноваций Сувит Мэсинси и заместитель генерального секретаря администрации главы правительства королевства Кобсак Поотракул заявили о своем выходе из рядов правящей партии "Народная государственная сила" ("Пхаланг прачарат"). До этого некоторые из них были исключены из партийного руководства. Чиновники покинули политическое объединение после смены руководства партии в июне, когда вице-премьер Правит Вонгсуван стал ее новым лидером вместо Саванаяана, а Ануча Накасай занял пост генерального секретаря вместо Сонтичиравонга. Все четыре политика, вышедшие из состава "Народной государственной силы", являются частью экономической группы, созданной Чатусипитаком, который в четверг также подал прошение об отставке.

По оценкам обозревателей, решение об отставке экономического блока правительства Таиланда принимается в тот момент, когда наиболее серьезно пострадавшая от пандемии коронавируса экономика Юго-Восточной Азии пытается оправиться от ее последствий, что добавляет неопределенности в процесс выработки политического курса. 

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Индии выявили более 32 тысяч новых случаев COVID-19
В Индии выявили более 32 тысяч новых случаев COVID-19
16 июля 2020 г. 09:36
Правящая партия в Северной Македонии лидирует на досрочных выборах в парламент
Правящая партия в Северной Македонии лидирует на досрочных выборах в парламент
16 июля 2020 г. 07:54
В Токио зафиксировали рекордный прирост новых случаев заражения коронавирусом
В Токио зафиксировали рекордный прирост новых случаев заражения коронавирусом
16 июля 2020 г. 06:59
Трамп сменил руководителя своей предвыборной кампании
Трамп сменил руководителя своей предвыборной кампании
16 июля 2020 г. 06:08
В Бразилии за сутки выявили около 40 тыс. заражений COVID-19
В Бразилии за сутки выявили около 40 тыс. заражений COVID-19
16 июля 2020 г. 02:37
Стал известен тест на COVID-19 у Президента Бразилии
Стал известен тест на COVID-19 у Президента Бразилии
16 июля 2020 г. 00:53
 Южная Корея зафиксировала 39 случаев COVID-19 за сутки
 Южная Корея зафиксировала 39 случаев COVID-19 за сутки
16 июля 2020 г. 00:03
Премьер Франции представил программу правительства
Премьер Франции представил программу правительства
15 июля 2020 г. 23:43
В Нью-Йорке протестующие напали на полицейских
В Нью-Йорке протестующие напали на полицейских
15 июля 2020 г. 23:34
Премьер-министр Туниса подал президенту прошение об отставке
Премьер-министр Туниса подал президенту прошение об отставке
15 июля 2020 г. 22:52

Последние новости

11:02
Минобороны: Армяне не подбивали азербайджанский танк Нагорно-карабахский конфликт
11:01
Депутаты Милли Меджлиса ушли на каникулы  Милли Меджлис
11:01
Экспорт газа по "Шахдениз" вырос на 19% Энергетика
10:41
В Грузии число случаев COVID-19 достигло 1 006 В регионе
10:36
Минобороны: армянские снаряды попали в жилые дома и дворы в Товузе Нагорно-карабахский конфликт
10:34
Производство серебра в Азербайджане выросло на 25% Промышленность
10:34
Известный немецкий журналист разоблачил ложь Армении Нагорно-карабахский конфликт
10:29
Добыча товарного газа в Азербайджане выросла на 15% Энергетика
10:25
Цена на азербайджанскую нефть вновь достигла 45 долларов Энергетика
10:06
В Таиланде вице-премьер и три министра подали в отставку Другие страны
09:57
Помощник президента Хикмет Гаджиев в ходе теледебатов разоблачил ложь главы МИД Армении Нагорно-карабахский конфликт
09:48
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.07.2020) Финансы
09:47
Минобороны Азербайджана о ситуации на линии фронта Нагорно-карабахский конфликт
09:44
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.07.2020) Финансы
09:42
Сводка МВД по водителям - нарушителям карантина Происшествия
Вся новостная лента