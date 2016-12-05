В Таиланде в результате наводнений погибли одиннадцать человек

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Одиннадцать человек погибли в результате наводнений в южных провинциях Таиланда за последние шесть дней.

Как передает Report, об этом сообщает Третий национальный телеканал страны со ссылкой на министерство внутренних дел Таиланда.

Сильные дожди, идущие на территории десяти провинций юга страны со вторника, вызвали наводнения, затопившие более двух тысяч населенных пунктов, сообщает телеканал. Уровень воды на затопленных участках колеблется от 50 сантиметров до 3 метров, говорится в сообщении.

Наибольшие площади затопления отмечены в провинциях Накхон Ситхаммарат, Сонгкла, Сурат Тхани, Чумпхон, Краби, Транг, Пхаттхалунг, Ялла, Наративат и Паттани.