В Таиланде в результате ДТП погибли два школьника и четыре учителя

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Двое старшеклассников и четверо учителей одной из средних школ провинции Кхонкен на северо-востоке Таиланда погибли в ДТП с автобусом, перевозившим 44 учеников старших классов и преподавателей на школьную экскурсию в провинцию Чантхабури на восточном побережье страны.

Как передает Report, об этом сoобшил РИА Новости.

Авария произошла около 04.30 по местному времени когда автобус проезжал по территории горного заповедника Кхао Яй в той его части, которая относится к центральной провинции Прачинбури. По словам полицейских, расследующих ДТП, водитель автобуса слишком сильно разогнался на незнакомой ему извилистой горной дороге. Автобус вылетел с трассы и упал с 20-метрового обрыва.

Все выжившие пассажиры автобуса получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в ближайшую больницу, где им оказали медицинскую помощь.