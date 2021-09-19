В Таиланде таксисты стали выращивать на крышах автомобилей овощи

Таксисты в Таиланде стали переоборудовать крыши своих автомобилей в мини-сады на фоне распространения COVID-19 и ухудшения экономической ситуации в стране

Таксисты в Таиланде стали переоборудовать крыши своих автомобилей в мини-сады на фоне распространения COVID-19 и ухудшения экономической ситуации в стране.

Об этом сообщает Report со ссылкой на NPR.

На этот шаг они пошли, в том числе, чтобы обратить внимание правительства на сектор пассажироперевозок, серьезно пострадавший из-за пандемии коронавируса.

У двух кооперативов, Ratchapruk и Bovorn Taxi, которые инициировали кампанию, сейчас функционируют всего 500 автомобилей, около 2 500 - простаивают в различных городах.

Как отмечается, причиной этому стала слишком высокая конкуренция и низкие тарифы. Многие водители уже не могут позволить себе оплачивать комиссию за транспортное средство.

В итоге компаниям пришлось пойти на крайние меры - выращиваемые на крышах автомобилей овощи продаются на рынках, что позволяет держать бизнес "на плаву".

Отметим, что в Таиланде с начала пандемии было зафиксировано 12,4 млн случаев заражения, жертвами COVID-19 стали 14 тыс. человек.