В Таиланде солдат открыл стрельбу по людям и захватил заложников

Солдат, устроивший стрельбу в Таиланде, предположительно, удерживает 16 заложников на 4 этаже торгового центра, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

***16:47

Рядовой одной из частей таиландских сухопутных войск устроил стрельбу из автоматического оружия на улицах города Накхон Ратчасима (другое название - Корат), погибли не менее 12 человек, есть много раненых, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По сообщению местных СМИ, солдат угнал в расположении своей части, дислоцированной неподалеку от города, военный внедорожник HamVee, и проехал на нем по городу, периодически открывая огонь из автоматической винтовки по людям на улицах и зданиям. Как сообщили полицейские, преступник остановился у одного из торговых центров и открыл огонь по посетителям, после чего скрылся.

Местонахождение стрелка пока неизвестно.