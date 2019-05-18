​В Таиланде собака спасла заживо похороненного младенца

На северо-востоке Таиланда собака помогла спасти заживо похороненного младенца.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет Daily Mail.

По информации издания, хозяин пса по кличке Пинг Понг пошел выгуливать его в поле. Внезапно животное начало лаять и рыть землю. Тогда мужчина подошел поближе и увидел торчащую ногу новорожденного.

Откопав ребенка, он поспешил отвезти его в больницу, где медики оказали ему помощь и пришли к выводу, что у него нет серьезных травм.

По словам мужчины, всех поразил поступок Пинг Понга: "Он герой, потому что спас мальчику жизнь".

Полицейским удалось отыскать 15-летнюю мать младенца. Девушка призналась, что решила избавиться от него, испугавшись гнева родителей.

Ей предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Отец девушки заявил, что готов забрать внука, однако в данный момент судьбу ребенка решают социальные работники.