В Таиланде снова будут требовать документ о вакцинации от COVID-19 при въезде в страну

В Таиланде снова будут требовать документ о вакцинации от COVID-19 при въезде в страну

В Таиланде будут требовать при пересечении границы предъявления документа о полном курсе вакцинации от коронавируса.

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В Таиланде будут требовать при пересечении границы предъявления документа о полном курсе вакцинации от коронавируса. Как передает Report, об этом сообщают азиатские СМИ со ссылкой на Управление гражданской авиации страны. Такие требования начнут действовать в отношении пассажиров, прибывающих на рейсах с 01:00 ночи понедельника, 9 января, по местному времени. Меры будут действовать как минимум до конца января. В Управлении гражданской авиации отметили, что уведомили все стороны об изменении правил для людей старше 18 лет, прибывающих из-за рубежа. В октябре власти Таиланда отменили требование к приезжающим иметь при себе документ, подтверждающий вакцинацию. Однако, как отмечают СМИ, на фоне роста числа случаев коронавируса в Китае эту меру решили вернуть. При этом, в отличие от ряда других стран, которые ввели ограничения на въезд для прибывающих только из КНР, власти Таиланда применили их для всех стран. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram