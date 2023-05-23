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В Таиланде семь школьников погибли при обрушении крыши спортплощадки

В Таиланде семь школьников погибли при обрушении крыши спортплощадки По меньшей мере 7 учащихся погибли и 18 получили различные травмы в результате обрушения крыши спортивной площадки в одной из школ провинции Пхичит.
Другие страны
23 мая 2023 г. 10:36
В Таиланде семь школьников погибли при обрушении крыши спортплощадки

По меньшей мере 7 учащихся погибли и 18 получили различные травмы в результате обрушения крыши спортивной площадки в одной из школ провинции Пхичит.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник газета Bangkok Post.

Трагедия произошла в понедельник во время ливня с сильным ветром. Пострадавшие школьники доставлены в ближайшие больницы.

В одном из районов провинции шквалистым ветром сорвало крыши нескольких домов. Власти провинции занимаются оценкой ущерба, нанесенного бурей.

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Версия на английском языке Seven killed sheltering from rain as roof collapses at school in Thailand
Версия на азербайджанском языке Tailandda idman meydançasının damı uçub, 7 şagird ölüb

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