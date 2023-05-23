В Таиланде семь школьников погибли при обрушении крыши спортплощадки

По меньшей мере 7 учащихся погибли и 18 получили различные травмы в результате обрушения крыши спортивной площадки в одной из школ провинции Пхичит.

По меньшей мере 7 учащихся погибли и 18 получили различные травмы в результате обрушения крыши спортивной площадки в одной из школ провинции Пхичит.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник газета Bangkok Post.

Трагедия произошла в понедельник во время ливня с сильным ветром. Пострадавшие школьники доставлены в ближайшие больницы.

В одном из районов провинции шквалистым ветром сорвало крыши нескольких домов. Власти провинции занимаются оценкой ущерба, нанесенного бурей.