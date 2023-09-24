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В Таиланде с начала года в ДТП погибли свыше 10 тыс. человек

В Таиланде с начала года в ДТП погибли свыше 10 тыс. человек Число жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в Таиланде с начала года превысило 10 тыс., среди них 1,1 тыс. несовершеннолетних.
Другие страны
24 сентября 2023 г. 13:49
В Таиланде с начала года в ДТП погибли свыше 10 тыс. человек

Число жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в Таиланде с начала года превысило 10 тыс., среди них 1,1 тыс. несовершеннолетних.

Как передает Report, об этом информировал Таиландский центр данных о ДТП.

С 17 по 23 сентября в Таиланде в ДТП погибли 229 человек, в том числе 14 детей, порядка 14,7 тыс. пострадали. Жертвами аварий на дорогах в 2023 году стали более 440 иностранцев, в том числе 17 граждан России. Подавляющее число происшествий с россиянами произошло в курортной провинции Пхукет.

Мотоциклы и мопеды продолжают оставаться самым опасным средством передвижения (80% инцидентов) в Таиланде. Власти пытаются активно бороться с повсеместным здесь явлением - ездой без прав и шлемов на мотоциклах. Управление транспортным средством без водительского удостоверения в Таиланде может повлечь наказание в виде тюремного заключения на срок до трех месяцев или штрафа в размере $280 либо то и другое одновременно. За отсутствие шлема положен штраф в размере $14.

В 2022 году в ДТП в королевстве погибли 14,7 тыс. человек, в 2021 году - 16,5 тыс., в 2020 году - около 18 тыс. По данным Всемирной организации здравоохранения, высокий уровень смертности на дорогах обходится стране ежегодно в около 6% ВВП. Среди наиболее частых причин аварий превышение скорости и вождение в нетрезвом виде.

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