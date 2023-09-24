В Таиланде с начала года в ДТП погибли свыше 10 тыс. человек

В Таиланде с начала года в ДТП погибли свыше 10 тыс. человек

Число жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в Таиланде с начала года превысило 10 тыс., среди них 1,1 тыс. несовершеннолетних.

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