​В Таиланде разбился автобус с туристами, погибли пять человек

В Таиланде в результате столкновения микроавтобуса и грузовика погибли пять человек, еще восемь пострадали.

Как передает Report, об этом сообщает Daily News.

Как отмечается, микроавтобус с туристами на борту направлялся из южных провинций страны на экскурсию в национальный парк. Все пассажиры были гражданами Таиланда.

В результате ДТП четыре человека из 11 погибли на месте, еще один умер спустя час в больнице.

Восемь человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе водитель грузовика, в который врезался микроавтобус, и водитель другого грузовика, который оказывал помощь на дороге.