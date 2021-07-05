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В Таиланде произошел взрыв на химзаводе

В Таиланде произошел взрыв на химзаводе Мощный взрыв и последовавший за ним пожар уничтожили завод по производству пенопласта в соседней со столицей Таиланда провинции Самутпракан.
Другие страны
5 июля 2021 г. 07:54
В Таиланде произошел взрыв на химзаводе

Мощный взрыв и последовавший за ним пожар уничтожили завод по производству пенопласта в соседней со столицей Таиланда провинции Самутпракан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в понедельник газета Bangkok Post сообщила, что в результате происшествия пострадал 21 человек.

Взрыв произошел около 02:50 по местному времени (23:50 бакинское время 4 июля). На территории завода было порядка шести складов, в которых хранилось 50 тонн химикатов. За взрывом последовал пожар, охвативший всю фабрику и нанесший ущерб различным строениям в радиусе километра.

Более 30 пожарных машин были направлены на место происшествия. Ближе к рассвету возгорание было взято под контроль, однако клубы черного дыма до сих пор видны в районе аэропорта Суваннапхум (Суварнабхуми). Людям, проживающим и работающим в радиусе 5 км от места происшествия, власти предписали эвакуироваться из-за вероятности повторных взрывов. В районе образовались серьезные автомобильные заторы.

Причина взрыва неизвестна.

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