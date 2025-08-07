О нас

В Таиланде произошел крупный пожар на фабрике пластиковых упаковок

В Таиланде произошел крупный пожар на фабрике пластиковых упаковок В Таиланде произошел крупный пожар на фабрике пластиковых упаковок
Другие страны
7 августа 2025 г. 13:02
В Таиланде произошел крупный пожар на фабрике пластиковых упаковок

В провинции Пхетчабури, в южной части центрального Таиланда, произошел сильный пожар на фабрике по производству пластиковых упаковок.

Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, огонь распространился стремительно из-за хранения легковоспламеняющихся веществ, таких как растворители и спирт, и сопровождался густым черным дымом.

К тушению были привлечены более 10 пожарных расчетов, включая силы экстренного реагирования, и добровольцы. Пожарные были вынуждены использовать экскаватор, чтобы разрушить стены здания и тем самым обеспечить доступ для подачи воды.

Пожар оставался неконтролируемым более двух часов. Ущерб оценивается в несколько миллионов бат. Это уже третий крупный пожар на данном предприятии за последние годы. Начато расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
2 августа 2025 г. 15:38
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
3 августа 2025 г. 01:06
Италия выделит 3 млн евро ВОЗ на поддержку здравоохранения в Сирии
Италия выделит 3 млн евро ВОЗ на поддержку здравоохранения в Сирии
2 августа 2025 г. 14:36
Бундестаг ищет тренеров по йоге и пилатесу для снижения стресса у работников
Бундестаг ищет тренеров по йоге и пилатесу для снижения стресса у работников
1 августа 2025 г. 12:05
Глава МИД Британии: Урегулирование конфликта в Украине в ближайший год маловероятно
Глава МИД Британии: Урегулирование конфликта в Украине в ближайший год маловероятно
2 августа 2025 г. 13:54
Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России в Рязани
Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России в Рязани
2 августа 2025 г. 13:34
Киев и Париж договорились о следующих шагах для запуска совместных оборонных проектов
Киев и Париж договорились о следующих шагах для запуска совместных оборонных проектов
2 августа 2025 г. 13:54
Состояние российских бизнесменов выросло более чем на $20 млрд
Состояние российских бизнесменов выросло более чем на $20 млрд
1 августа 2025 г. 09:47
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
3 августа 2025 г. 10:46
На севере Израиля в результате наезда на группу велосипедистов погибла женщина
На севере Израиля в результате наезда на группу велосипедистов погибла женщина
2 августа 2025 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi