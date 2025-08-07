В Таиланде произошел крупный пожар на фабрике пластиковых упаковок

В Таиланде произошел крупный пожар на фабрике пластиковых упаковок

В провинции Пхетчабури, в южной части центрального Таиланда, произошел сильный пожар на фабрике по производству пластиковых упаковок.

Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, огонь распространился стремительно из-за хранения легковоспламеняющихся веществ, таких как растворители и спирт, и сопровождался густым черным дымом.

К тушению были привлечены более 10 пожарных расчетов, включая силы экстренного реагирования, и добровольцы. Пожарные были вынуждены использовать экскаватор, чтобы разрушить стены здания и тем самым обеспечить доступ для подачи воды.

Пожар оставался неконтролируемым более двух часов. Ущерб оценивается в несколько миллионов бат. Это уже третий крупный пожар на данном предприятии за последние годы. Начато расследование.