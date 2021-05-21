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В Таиланде продлили режим ЧП из-за коронавируса

В Таиланде продлили режим ЧП из-за коронавируса Инициатива была одобрена, чтобы сдержать дальнейшее распространение инфекции
Другие страны
21 мая 2021 г. 13:24
В Таиланде продлили режим ЧП из-за коронавируса

Центр по борьбе с коронавирусом в Таиланде решил продлить режим чрезвычайного положения (ЧП), введенный в стране из-за пандемии коронавируса, еще на два месяца - до 31 июля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил заместитель пресс-секретаря министерства иностранных дел королевства Натапану Нопакун.

"На заседании центра по борьбе с коронавирусом в королевстве было принято решение о продлении режима ЧП до 31 июля, - сказал он. - Данная инициатива была одобрена, чтобы сдержать дальнейшее распространение инфекции". Ограничение, которое первоначально было введено 26 марта 2020 года, продлевается в 12-й раз.

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