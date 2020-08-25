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В Таиланде продлили ЧП до 30 сентября

В Таиланде продлили ЧП до 30 сентября Кабинет министров Таиланда принял решение продлить режим чрезвычайного положения (ЧП), введенный в стране из-за пандемии коронавируса, еще на один месяц - до 30 сентября.
Другие страны
25 августа 2020 г. 17:21
В Таиланде продлили ЧП до 30 сентября

Кабинет министров Таиланда принял решение продлить режим чрезвычайного положения (ЧП), введенный в стране из-за пандемии коронавируса, еще на один месяц - до 30 сентября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном коммюнике по итогам заседания правительства.

Кабмин утвердил предложения Совета национальной безопасности о продлении срока действия режима ЧП во всех областях королевства еще на один месяц - с 1 по 30 сентября 2020 года. Данное решение было принято, поскольку текущая ситуация с коронавирусом во многих регионах мира по-прежнему остается тяжелой. Кроме того, граждане Таиланда до сих пор возвращаются в страну вывозными рейсами.

Также кабинет министров утвердил выделение миллиарда батов (31,76 млн. долларов США) на поддержку производства вакцины. Таиланд разрабатывает собственную вакцину от коронавируса - mRNA. Она уже была протестирована на обезьянах и, как ожидается, первые испытания на людях начнутся в октябре. Если все пойдет по плану, то препарат будет готов в третьем или четвертом квартале 2021 года.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января. 22 марта был отмечен самый крупный суточный прирост инфицированных - 188 человек. К настоящему времени общее число заразившихся в королевстве превысило 3,4 тыс., вылечились более 3,2 тыс. человек, умерли 58. С 26 мая случаев передачи инфекции внутри страны не отмечено.

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Версия на английском языке Thailand extends state of emergency until September 30

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