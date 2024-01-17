В Таиланде при взрыве на фабрике петард погибли 17 человек

В Таиланде в результате взрыва, произошедшего на предприятии по производству петард для отпугивания птиц, погибло как минимум 17 человек.

В Таиланде в результате взрыва, произошедшего на предприятии по производству петард для отпугивания птиц, погибло как минимум 17 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Thai Rath.

Инцидент произошел в провинции Супханбури в центральной части Таиланда.

Радиус поражения взрыва составил 50-100 м. На работу в этот день вышли около 20 сотрудников фабрики.

В ноябре 2022 года на этом предприятии уже был аналогичный инцидент. Тогда погиб один человек, еще трое получили серьезные травмы.