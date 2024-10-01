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В Таиланде при возгорании школьного автобуса погибли 23 человека

В Таиланде при возгорании школьного автобуса погибли 23 человека На окраине столица Таиланда загорелся школьный автобус, погибли не менее 23 человек.
Другие страны
1 октября 2024 г. 21:01
В Таиланде при возгорании школьного автобуса погибли 23 человека

На окраине столица Таиланда загорелся школьный автобус, погибли не менее 23 человек.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

"По меньшей мере 23 человека погибли, когда школьный автобус, который вез более 40 учеников и учителей на экскурсию, загорелся на окраине столицы Бангкока", - заявил комиссар по судебной экспертизе Трайронг Пивпан.

По словам министра транспорта страны Сурии Джуангрунгруангкита, 16 учеников и три учителя были доставлены в больницу с ожогами.

"Учителя рассказали нам, что пожар вспыхнул очень быстро. Со слов очевидцев мы пришли к выводу, что взрыв был вызван искрой от шины, которая воспламенила газовый баллон, питавший транспортное средство", - сообщили в полиции.

Расследование причин происшествия продолжается.

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