В Таиланде пляжный спасатель выиграл в лотерею почти миллион долларов

Тридцатидвухлетний житель Пхукета Нара Налак, 15 лет работающий спасателем на пляже Патонг, на прошлой неделе впервые купил больше одного лотерейного билета, передаёт Report со ссылкой на РИА Новости.

"Я раньше покупал иногда лотерею, только один билет. А тут почему-то решил купить комплект из пяти билетов. Покупал у торговца лотерейными билетами, которого знаю много лет, он часто приходит на Патонг со своим лотком. Мне понравилась комбинация 767, и я взял комплект из 5 билетов с этой комбинацией", - сказал порталу спасатель.

Все пять выигрышных билетов, купленных Налаком, выпущены под номером 109767. Это пять из 12 билетов с номером 109767, напечатанных для тиража лотереи, розыгрыш которого прошел 1 апреля. Первый приз лотереи на один выигрышный билет составляет 6 миллионов бат (более 192 тысячи долларов). После розыгрыша каждый билет с номером, получившим первый приз, становится выигрышным и стоит 6 миллионов бат.

"Я буду тратить эти деньги на свою семью. Помогу отцу, обеспечу образование моим детям, отремонтирую наш дом, что-то куплю для семьи", - сказал порталу спасатель.

"Продолжу работать спасателем. Я люблю свою работу и счастлив ей. Мне нравится обеспечивать безопасность туристов в море. Я стал спасателем после цунами 2004 года", - сказал он.

Отметим, что государственная лотерея Таиланда существует с 1874 года. В нынешнем виде она разыгрывается два раза в месяц, по первым и 16-м числам.