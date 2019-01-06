В Таиланде перевернулся туристический автобус, есть погибшие

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Не менее шести человек погибли при аварии двухэтажного туристического автобуса в центральной таиландской провинции Патумтхани. Пострадали около 50 человек.

Как передает Report, направлявшийся в Бангкок двухэтажный автобус туристической компании Prayad перевернулся на трассе во время дождя. Авария произошла в ночь на воскресенье.

Водитель автобуса пытался избежать столкновения с другим автомобилем, но не справился с управлением. На месте аварии погибли четверо мужчин, женщина и младенец. Около 50 пострадавших получили травмы, их доставили в ближайшие больницы.

О гражданстве погибших и пострадавших информации пока нет. полиция пока не может допросить водителя. По предварительной информации, он в числе пострадавших.

Ранее сообщалось о том, что в результате тропического урагана Pabuk на юге Таиланда эвакуированы 34 тысячи человек, огибли три местных жителя, один считается пропавшим без вести.