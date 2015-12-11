В Таиланде отменили рейс из Бангкока из-за угрозы пассажира взорвать самолет

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Авиарейс из столицы Таиланда на остров Самуи компании Bangkok Airways был отменен в пятницу после того, как один из пассажиров пригрозил взорвать самолет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, подробности инцидента приводят местные СМИ.

По их данным, командир воздушного судна принял решение об отмене рейса, когда оно уже находилось на взлетно-посадочной полосе. Причиной этому послужила разгоревшаяся на борту ссора между двумя пассажирами, один из которых во всеуслышание пообещал взорвать самолет.

Все 99 пассажиров самолета незамедлительно были эвакуированы. На повторную проверку также был направлен багаж. Как пишет Bangkok Post, следов взрывного устройства на борту не обнаружено. Двое авиадебоширов задержаны полицией. Одному из них грозит штраф в размере до 200 тысяч бат ($5,7 тысячи) за ложное сообщение о бомбе на борту.

Сообщается также, что они являются иностранными гражданами, однако другие данные задержанных не приводятся.

Пассажиры, вынужденно задержавшиеся в Бангкоке, через несколько часов были отправлены на Самуи другим рейсом.