В Таиланде одобрили решение о вступлении страны в БРИКС

Вступление в БРИКС расширяет возможности Таиланда участвовать в создании нового мирового порядка.

Вступление в БРИКС расширяет возможности Таиланда участвовать в создании нового мирового порядка.

Как передает Report, об сообщила пресс-служба кабинета министров королевства, опубликовавшая коммюнике по итогам правительственного заседания.

Согласно сообщению, правительство Таиланда одобрило проект письма о намерении страны стать членом БРИКС.

"Вступление в БРИКС поможет повысить роль Таиланда на международной арене за счет укрепления сотрудничества с развивающимися странами. Кроме того, вступление в БРИКС расширяет возможности Таиланда участвовать в создании нового мирового порядка, в котором важную роль играют страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны", - говорится в документе.

БРИКС - межправительственная организация, в которую входят наиболее динамично развивающиеся страны: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ.