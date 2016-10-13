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    В Таиланде объявят однолетний траур для чиновников в связи со смертью короля

    Все празднования в стране будут отложены на месяц

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча введет однолетний траур для чиновников в связи со смертью короля Таиланда Пумипона Адульядета. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, траур для чиновников начнет действовать с завтрашнего дня.

    Кроме того, для всех граждан страны будет действовать 30-дневный траур, на этот срок все празднования в стране будут отложены, а флаги у всех государственных зданий и школ будут приспущены.

    Король Тайланда скончался сегодня на 89-ом году жизни. Пхумипон Адульядет (также известен как Рама IX) находился на троне с 9 июня 1946 года.

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