В Таиланде найденных в пещере детей попросили посидеть там четыре месяца

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Пропавших в конце июня в Таиланде 12 детей и футбольного тренера обнаружили живыми в пещере, однако, им придется провести там еще несколько месяцев, сообщает Report со ссылкой на "Би-би-си".

Проливные дожди затопили вход в пещеру, из-за чего провести спасательную операцию невозможно. Детям придется либо научиться дайвингу и попытаться пересечь затопленный участок, что, как отмечается, крайне опасно для неопытных аквалангистов, либо просидеть в западне до сентября или октября, когда сезон дождей закончится.

Попытки откачать воду успехом не увенчались.

Если дети останутся в пещере, их будут снабжать едой и другими необходимыми вещами.

Группу мальчиков от 11 до 16 лет и мужчину 25 лет удалось обнаружить спустя девять дней поисковых работ.