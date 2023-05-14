В Таиланде началось голосование на парламентских выборах

Голосование на парламентских выборах началось в воскресенье в Таиланде.

Голосование на парламентских выборах началось в воскресенье в Таиланде.

Как передает Report, избирательные участки будут работать до 17:00 по местному времени (14:00 - бакинское время).

Специалисты ожидают, что большую часть голосов может получить оппозиционная партия "Для тайцев" с Пхетхонгтхан Чинават в качестве кандидата в премьеры, дочерью бывшего главы правительства Таксина Чинавата. Вместе с тем эксперты считают, что добиться убедительной победы этой партии будет сложно из-за политического объединения "Движение вперед", созданного после роспуска популярной среди молодежи Партии будущего.

В этот раз действующий глава правительства Прают Чан-Оча представляет партию "Объединенная таиландская нация", возникшую из также участвующей в выборах "Народной государственной силы".

Порядка 6,6 тыс. кандидатов от 67 партий допущены избиркомом до голосования. Вместе с тем 62 претендента от 42 партий поборются за пост премьер-министра. Правом голоса в Таиланде обладают около 52 млн человек, население королевства составляет 66,09 млн человек.