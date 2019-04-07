​В Таиланде начались совместные с США военно-морские учения

Королевский военно-морской флот Таиланда и ВМС США приступили в воскресенье к ежегодным совместным учениям Guardian Sea в Андаманском море, сообщила газета Bangkok Post, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Направлены маневры на расширение взаимных возможностей по борьбе с подводными лодками.

"Guardian Sea - это двусторонние учения между военным флотом Таиланда и США, - отметил во время церемонии открытия контр-адмирал Камчхорн Чхароенкиат. - Это морская операция направлена на борьбу с подводными лодками при участии кораблей и самолетов. Это прекрасная возможность для наших военно-морских сил обмениваться методами и навыками, а также планировать слежение и атаку на подводные лодки в различных условиях".

Первые таиландско-американские военно-морские учения Guardian Sea состоялись в 2012 году. С тех пор маневры проводятся ежегодно под совместным командованием Таиланда и США.