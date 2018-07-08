В Таиланде начали перекрывать водостоки в районе эвакуации детей

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Сотни военнослужащих, гражданских спасателей и добровольцев в районе пещеры Тхам Луанг, в которой идет операция по выводу на поверхность заблокированных в ней наводнением 12 детей и их футбольного тренера, задействованы в воскресенье в массированной акции по перекрытию всех естественных водостоков, по которым дождевая вода, стекающая с гор, может попасть в пещеру,

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Thai PBS.

Бригады по 10-15 человек работают в горах, затыкая все возможные водостоки мешками с песком и почвой и устанавливая трубы для отвода стекающей воды в окрестные водоемы, не связанные туннелями с пещерой, и на фермерские поля в долину, расположенную ниже пещеры, говорится в сообщении.

Утром в район спасательной операции прибыла колонна грузовиков с пластиковыми трубами длиной 100 метров и диаметром 4 дюйма (10,16 см), которые на месте проведения операции используются для отвода и откачивания воды в течение последних двух недель. Грузовики прибыли из провинции Накхон Ратчасима, расположенной в 600 километрах южнее места проведения спасательной операции, так как за две недели в откачивании воды был использован весь запас таких труб в провинции Чианграй, в которой находится пещера, и в двух соседних провинциях, сообщает телеканал. Все эти трубы в воскресенье будут вручную установлены на горе над пещерой для отвода дождевой воды.