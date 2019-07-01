​В Таиланде могут ввести принудительную страховку для туристов

Таиланд может ввести в текущем году принудительную страховку от несчастных случаев для иностранных туристов, въезжающих в страну.

Об этом сообщает в понедельник интернет-версия газеты Bangkok Post со ссылкой на государственный орган, регулирующий страхование, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Страховка, покрывающая смерть или лечение туриста, пострадавшего в результате несчастного случая, будет оплачиваться туристами при въезде в Таиланд на паспортном контроле, сообщил изданию генеральный секретарь национальной комиссии по страхованию Таиланда Суттхипхон Тхавичайкан.

Планируется, что страховой полис на одного человека с суммой покрытия около 32 тысяч долларов в случае смерти и 16 тысяч долларов в случае ранения в результате несчастного случая будет стоить 20 таиландских бат (около 0,7 доллара), сообщил газете Тхавичайкан.