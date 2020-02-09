В Таиланде ликвидирован военнослужащий, устроивший стрельбу в ТЦ - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО -2 - ФОТО

Военнослужащий, устроивший в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда стрельбу, в результате которой погибли 25 человек, ликвидирован.

Как передает Report со ссылкой на агентство Рейтер, об этом сообщили источники в силах безопасности страны.

В субботу 32-летний военнослужащий армии Таиланда капрал Чакрапант Тхомма застрелил своего командира и двух человек в военном лагере, а затем скрылся, угнав автомобиль. По пути к торговому центру "Терминал-21" он обстрелял мирных жителей. Оказавшись внутри, солдат вновь открыл огонь, убив и ранив несколько десятков человек.

Количество раненых таиландским стрелком, доставленных в больницы таиландского города Накхонратчасима (Корат), достигло 63 человек.

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Количество погибших в таиландском городе Накхонратчасима (Корат) в результате стрельбы, которую открыл по жителям города и посетителям торгового центра "Terminal-21" военнослужащий, вооруженный автоматическим оружием и гранатами, достигло 25.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал "Тхаи Рат ТВ".

По данным канала, четыре человека погибли в здании торгового центра еще вечером в субботу. Их тела обнаружили спецназовцы во время операции по обезвреживанию стрелка, которая все еще продолжается.

Количество раненых таиландским стрелком, доставленных в больницы таиландского города Накхонратчасима (Корат), достигло 63 человек.

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Мужчина, захвативший заложников в одном из торговых центров в таиландском городе Накхон Ратчасима (Корат), сумел покинуть здание, в котором укрывался более девяти часов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил "Тхаи Рат ТВ".

Как рассказал корреспондент телеканала, преступник вступил в перестрелку со спецназом на многоэтажной автостоянке. Затем он устроил пожар, выстрелив в находившийся рядом баллон с газом, и скрылся из здания.

По предварительной информации, в ходе перестрелки погиб один спецназовец, еще один боец получил ранение.