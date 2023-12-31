В Таиланде катер с туристами из России столкнулся со скалами

Одна россиянка погибла и еще шесть граждан России получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения туристического катера со скалами в районе острова Майтон (провинция Пхукет).

Одна россиянка погибла и еще шесть граждан России получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения туристического катера со скалами в районе острова Майтон провинции Пхукет (Таиланд).

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов.

"Примерно в 15:00 по местному времени в районе острова Майтон катер с туристами столкнулся со скалами. Одна россиянка погибла, еще шестеро граждан России с различными травмами были госпитализированы", - сказал он.