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В Таиланде из-за наводнений погибли не менее пяти человек

В Таиланде из-за наводнений погибли не менее пяти человек Не менее пяти человек погибли в северной тайской провинции Пхаяу в результате наводнений, вызванных проливными дождями.
Другие страны
17 октября 2023 г. 09:12
В Таиланде из-за наводнений погибли не менее пяти человек

Не менее пяти человек погибли в северной тайской провинции Пхаяу в результате наводнений, вызванных проливными дождями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP).

По данным Министерства здравоохранения страны, с начала сентября около 23 человек погибли и еще 33 пострадали.

МВД страны объявило тревогу в 32 провинциях, включая столицу Бангкок в центре и туристический остров Пхукет на юге. Вследствие наводнений по всей стране повреждены более 62 тыс. домов.

Сезон проливных дождей начинается в мае и заканчивается в октябре.

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