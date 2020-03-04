В Таиланде госчиновникам запретили загранпоездки из-за коронавируса

Таиланд ограничил заграничные поездки государственных служащих и ввел для них обязательный 14-дневный карантин при возвращении из стран с наивысшей опасностью заражения коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге в Бангкоке пресс-секретарь Министерства здравоохранения страны Тхависин Висануйотхин.

Постановление правительства предписывает всем государственным органам и ведомствам прекратить поездки в страны из объявленного Минздравом Таиланда списка стран с наивысшей опасностью заражения коронавирусом и сократить до минимума количество командировок сотрудников во все страны мира, кроме командировок, в которых есть неотложная необходимость. Документ вводит обязательный 14-дневный карантин для госслужащих, возвращающихся из стран с наивысшей опасностью заражения.

Странами с наивысшей опасностью заражения Минздрав Таиланда считает те государства, в которых, по мнению таиландских властей, распространение коронавируса вышло из-под контроля системы здравоохранения. "На настоящий момент это Китай и его территории – Гонконг, Макао и Тайвань, это Южная Корея, Япония, Иран, Италия, Германия, Сингапур, Франция и другие страны. Список стран, возвращение из которых будет означать обязательный карантин для госслужащих, в настоящее время уточняется и будет объявлен сегодня во второй половине дня лично министром здравоохранения", - сказал пресс-секретарь министерства.