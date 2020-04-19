В Таиланде двое суток подряд не было смертей пациентов с коронавирусом

Таиланд вторые сутки подряд не зарегистрировал ни одного случая смерти от коронавирусной инфекции, новых пациентов в воскресенье в стране 32.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.

"Общее количество заболевших с начала эпидемии в нашей стране теперь составляет 2 765 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции по-прежнему составляет 47 человек, полностью выздоровевших - 1 928 человек", - сказал он.

"Только за последние сутки из инфекционных отделений больниц Таиланда выписался 141 человек, переболевший коронавирусной инфекцией", - отметил пресс-секретарь центра по борьбе с эпидемией.