В Таиланде директор частной школы ранил из пистолета администратора

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Директор и совладелец частной начальной и средней школы в Бангкоке выстрелил шесть раз из пистолета в администратора школы, свою младшую сестру, в ее кабинете и скрылся с места происшествия, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 48-летний директор приехал в школу в среду около полудня и начал распекать административный персонал за просчеты в работе, сообщает в четверг интернет-версия газеты BangkokPost.

Когда администратор, его 45-летняя сестра, вошла в кабинет и вступилась за своих сотрудников, директор вытащил из кармана пистолет и шесть раз выстрелил в нее, после чего выбежал из здания, сел в машину и скрылся, говорится в сообщении.

Получившая ранения в шею, бедро и плечо женщина была доставлена в больницу. Занятия в школе были прерваны, родители учеников младших классов срочно вызваны в школу, чтобы забрать детей домой.

Полиция разыскивает директора школы, сообщает газета.