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    В Таиланде делают бесплатные татуировки с изображением покойного монарха

    Подобные акции прошли в Паттайе и Чонбури

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ В Таиланде тату-мастера бесплатно наносят татуировки с изображением короля Пхумипона Адульядета в память о покойном монархе, сообщает Report cо ссылкой на Bangkokpost. 

    В курортном городе Паттайя в течение трех дней художники тату салонов набивали посетителям татуировки с изображением короля.

    Отмечается, что целью данной акции стало выражение преданности и любви к правящему страной в течение 70 лет монарху.

    Аналогичная акция прошла в городе Чонбури. 

    Пхумипон Адульядет скончался на 89-м году жизни 13 октября в Бангкоке.


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