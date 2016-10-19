В Таиланде делают бесплатные татуировки с изображением покойного монарха

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ В Таиланде тату-мастера бесплатно наносят татуировки с изображением короля Пхумипона Адульядета в память о покойном монархе, сообщает Report cо ссылкой на Bangkokpost.

В курортном городе Паттайя в течение трех дней художники тату салонов набивали посетителям татуировки с изображением короля.

Отмечается, что целью данной акции стало выражение преданности и любви к правящему страной в течение 70 лет монарху.

Аналогичная акция прошла в городе Чонбури.

Пхумипон Адульядет скончался на 89-м году жизни 13 октября в Бангкоке.