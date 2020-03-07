В Таиланде число зараженных коронавирусом достигло 50

Власти Таиланда подтвердили два новых случая заражения коронавирусом у прибывших из Италии лиц.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявили в субботу представители Министерства здравоохранения королевства на пресс-конференции.

По их данным, двое новых пациентов являются членами той же группы, которая прибыла из Италии в Таиланд 2 марта. Остальные люди из этой группы изолированы и ожидают результатов тестов на наличие коронавируса.

Таким образом, общее число подтвержденных в королевстве случаев заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, достигло 50, вылечился 31 человек, также в стране зафиксирован один летальный исход. Общее число пациентов, оказавшихся под наблюдением врачей, - 4 234, из них 1 726 все еще находятся в больницах.

В Таиланде первый случай заражения новым коронавирусом был выявлен 13 января у 74-летней китаянки из города Ухань. 24 января он была выписана из больницы, поскольку лабораторные исследования показали отсутствие вируса, после этого она вернулась обратно в Китай.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане.