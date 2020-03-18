 Наверх

В Таиланде число случаев заражения коронавирусом превысило 200

В Таиланде число случаев заражения коронавирусом превысило 200

Власти Таиланда за сутки зарегистрировали 35 новых случаев заражения коронавирусом. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные распространило Министерство здравоохранения королевства. 

Большинство заразившихся - 13 человек - присутствовали на стадионе, где проводился поединок по тайскому боксу. Ранее тайский актер Мэтью Дин Чантхавани сообщил в своем Instagram о наличии у него коронавируса. 

По данным СМИ, мужчина вел бои по тайскому боксу. Таким образом, общее число подтвержденных в королевстве случаев заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, достигло 212, вылечились 42 человека, также в стране зафиксирован один летальный исход.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!