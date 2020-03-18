В Таиланде число случаев заражения коронавирусом превысило 200

Власти Таиланда за сутки зарегистрировали 35 новых случаев заражения коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные распространило Министерство здравоохранения королевства.

Большинство заразившихся - 13 человек - присутствовали на стадионе, где проводился поединок по тайскому боксу. Ранее тайский актер Мэтью Дин Чантхавани сообщил в своем Instagram о наличии у него коронавируса.

По данным СМИ, мужчина вел бои по тайскому боксу. Таким образом, общее число подтвержденных в королевстве случаев заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, достигло 212, вылечились 42 человека, также в стране зафиксирован один летальный исход.