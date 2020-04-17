В Таиланде богатейших людей страны призвали помочь в борьбе с COVID-19

Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча призвал 20 богатейших людей страны помочь советом и делом в решении текущих проблем экономики и "вступить в команду Таиланда" в борьбе с негативным влиянием пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на экономику, общество и повседневную жизнь тайцев.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в телеобращении к нации, которое транслировалось в прямом эфире всеми телеканалами Таиланда, премьер заявил, что направит в ближайшие дни письма с таким призывом двадцати богатейшим гражданам страны.

"Государство не сможет в одиночку справиться с кризисом, здесь нужна "команда Таиланда", в которую должен войти и частный сектор. Только вместе мы сможем победить кризис, вызванный эпидемией", - заявил в телеобращении Чан-Оча.

По данным таиландских властей, с начала эпидемии в стране заболели 2 700 человек, умерли 47 человек, полностью выздоровели 1 689 человек.