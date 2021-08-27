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В Таиланде бесплатно раздадут населению экспресс-тесты на коронавирус

В Таиланде бесплатно раздадут населению экспресс-тесты на коронавирус Национальный совет по безопасности здравоохранения Таиланда одобрил закупку 8,5 млн наборов тестирования для выявления антигена к коронавирусу и планирует бесплатно распространить их среди населения королевства.
Другие страны
27 августа 2021 г. 08:58
В Таиланде бесплатно раздадут населению экспресс-тесты на коронавирус

Национальный совет по безопасности здравоохранения Таиланда одобрил закупку 8,5 млн наборов тестирования для выявления антигена к коронавирусу и планирует бесплатно распространить их среди населения королевства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Nation.

Власти потратили на закупку экспресс-тестов 1 млрд батов (30,5 млн долларов США).

Инициатива по распространению бесплатных экспресс-тестов, как пишет издание, не только поможет сдержать распространение коронавируса, но и откроет путь к нормальной жизни. Ожидается, что к сентябрю миллионы этих наборов будут предоставлены поставщиками медицинских услуг и аптеками по всей стране. Основными получателями тестов станут граждане Таиланда и рабочие-мигранты. В течение 2022 финансового года власти намерены продолжить реализацию этой идеи.

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Версия на английском языке Thailand to distribute free rapid tests for COVID to population

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