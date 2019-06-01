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В Таиланде автобус упал в пропасть, пострадало 17 человек - ФОТО

В Таиланде автобус упал в пропасть, пострадало 17 человек

В таиландской провинции Чиангмай в Пхрае по меньшей мере 17 человек пострадали в результате падения автобуса в пропасть.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила газета Nation.

Прибывшие спасатели помогли выбраться пострадавшим пассажирам, которых развезли по трём больницам.

Водитель транспортного средства рассказал, что во время дождя автомобиль перед его автобусом резко затормозил, в результате чего он потерял управление, съехав с дороги, и упал с 20-метровой высоты.

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