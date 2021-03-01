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В Таиланде 33 человека пострадали в столкновениях у резиденции премьера

В Таиланде 33 человека пострадали в столкновениях у резиденции премьера Один правоохранитель умер из-за остановки сердца
Другие страны
1 марта 2021 г. 10:25
В Таиланде 33 человека пострадали в столкновениях у резиденции премьера

По меньшей мере 33 человека пострадали в результате столкновений с полицией на состоявшейся накануне акции протеста возле резиденции премьер-министра Таиланда Праюта Чан-Очи. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал ThaiPBS со ссылкой на центр неотложной медицинской помощи Эраван.

По его данным, пострадали 23 полицейских и 10 антиправительственных активистов. Все они были доставлены в различные медицинские учреждения. Кроме того, стало известно о смерти одного правоохранителя из-за остановки сердца. Сотрудник правоохранительных органов был доставлен с акции протеста в больницу, где умер.

Между тем в полиции сообщили, что задержаны 22 протестующих. Им будут предъявлены обвинения за нарушение указа о чрезвычайном положении, закона о борьбе с распространением инфекции и порче имущества.

28 февраля очередная антиправительственная акция началась возле Монумента Победы, откуда тысячи протестующих направились к резиденции премьер-министра, которую накануне загородили контейнерами и колючей проволокой. Активисты требовали отставки премьера, внесения изменений в конституцию страны, а также реформы монархии.

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