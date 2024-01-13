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В Таиланде 20 детей пострадали при обрушении конструкции мостоукладчика

В Таиланде 20 детей пострадали при обрушении конструкции мостоукладчика В провинции Сатун в Таиланде 20 детей пострадали в результате обрушения конструкции мостоукладчика.
Другие страны
13 января 2024 г. 16:49
В Таиланде 20 детей пострадали при обрушении конструкции мостоукладчика

В провинции Сатун в Таиланде 20 детей пострадали в результате обрушения конструкции мостоукладчика.

Как передает Report, об этом сообщила газета Bangkok Post.

По ее данным, несчастный случай произошел в ходе демонстрации работы спецтехники по случаю Дня ребенка, который отмечают в Таиланде во вторую субботу января. В момент развертывания оператором конструкции моста подвесные стропы неожиданно оборвались, дети, которые сидели на ней, упали вниз с высоты двух-трех метров.

Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи оказали помощь пострадавшим, из которых 15 пришлось госпитализировать. Многие из них получили травмы спины. Власти начали расследование инцидента.

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