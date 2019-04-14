В Таиланде 174 человека погибли в авариях за три дня празднования Сонгкрана

По меньшей мере 174 человека погибли, 1728 пострадали в различных дорожно-транспортных происшествиях по всему Таиланду за три дня празднования Сонгкрана (аналог Нового года).

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС об этом сообщила газета Bangkok Post. За 72 часа произошло 1665 аварий. Всплеск аварийности связан с массовым передвижением тайцев по стране во время праздника, проводить который принято в кругу родных и близких.

По сравнению с аналогичным периодом времени прошлого года количество аварий сократилось на 9,7%, число погибших уменьшилось на 17,1%, пострадавших - на 9,4%. Вместе с тем за последние три дня больше всего ДТП и пострадавших в них людей оказалось в южной провинции Накхонситхаммарат - по 69 случаев и человек. Наибольшее число погибших в Удонтхани - 10 человек.

Как и в предыдущие годы, самыми распространенными причинами аварий стали вождение в состоянии алкогольного опьянения (38%) и значительное превышение скорости (27,5%). В большинстве ДТП (79,6%) участвовали мотоциклисты. Промежуток времени между 16:00 и 18:00 оказался самым аварийным.

На время Сонгкрана стражи порядка установили по всей стране 2036 дополнительных контрольно-пропускных пунктов. На них уже были остановлены 2,62 млн транспортных средств для проверки водителей на алкогольное опьянение. В результате было выявлено 71,3 тыс. человек, находившихся в нетрезвом виде, у них конфисковано 2294 транспортных средства.

В 2018 году за неделю новогодних каникул во время празднования Сонгкрана в различных дорожных авариях погибли 418 человек и 3,8 тыс. пострадали. С 11 по 17 апреля на дорогах королевства произошло 3,7 тыс. ДТП. По информации Всемирной организации здравоохранения, в Таиланде ежедневно в авариях в среднем погибают 66 человек.