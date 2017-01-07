В Таиланде 12 человек погибли в результате наводнения на юге страны

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере 12 человек погибли в результате наводнений на юге Таиланда. Как сообщает Report со ссылкой на AFP, об этом заявили местные власти.
Тысячи тайских деревень находятся в подтопленном состоянии, из-за разбушевавшейся стихии отменяются поезда и авиарейсы.
По оценкам МВД, более 700 тыс. людей пострадали в результате наводнений.
По прогнозам метеорологического департамента, проливные дожди будут идти еще на протяжении нескольких дней.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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