В Таджикистане заменят настоятелей мечетей с зарубежным образованием

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Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Комитет по делам религии, регулированию народных традиций, торжеств и обрядов Таджикистана выступил с инициативой об освобождении имам-хатибов (настоятелей) мечетей, получивших религиозное образование за рубежом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь комитета Афшин Муким.

"Имам-хатибов мечетей, получивших религиозное образование за рубежом, заменят представители духовенства, учившиеся в Таджикистане", - заявил А.Муким.

По его словам, соответствующее поручение уже дано руководителям управления комитета в городах и регионах страны.

В Таджикистане официально зарегистрировано около 4 тысяч мечетей, из которых 370 являются соборными.