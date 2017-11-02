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    В Таджикистане заменят настоятелей мечетей с зарубежным образованием

    Имам-хатибов мечетей, получивших религиозное образование за рубежом, заменят представители духовенства, учившиеся в Таджикистане© РИА Новости

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Комитет по делам религии, регулированию народных традиций, торжеств и обрядов Таджикистана выступил с инициативой об освобождении имам-хатибов (настоятелей) мечетей, получивших религиозное образование за рубежом.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь комитета Афшин Муким.

    "Имам-хатибов мечетей, получивших религиозное образование за рубежом, заменят представители духовенства, учившиеся в Таджикистане", - заявил А.Муким.

    По его словам, соответствующее поручение уже дано руководителям управления комитета в городах и регионах страны.

    В Таджикистане официально зарегистрировано около 4 тысяч мечетей, из которых 370 являются соборными. 

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