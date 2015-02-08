​В Таджикистане задержаны 11 подозреваемых в экстремизме

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ В Таджикистане задержаны 11 жителей Согдийской области республики, которые подозреваются в причастности к экстремистскому движению "Салафия".

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД страны.

По словам министра внутренних дел Таджикистана Рамазона Рахимзода, "как правило ряды салафитов пополняют молодые люди, получившие религиозное образование в таких странах, как ОАЭ, Пакистан, Йемен, Саудовская Аравия".

В 2014 году Верховный суд республики признал движение "Салафия" экстремистским, вследствие чего его участники преследуются в уголовном порядке.